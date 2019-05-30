Şeyma Subaşı kızı Melisa'nın etkinliğine katıldı

Şeyma Subaşı'nın, sık sık seyahat ettiği ve kızı Melisa Ilıcalı'yı da yanından ayırmak istemediği için, okula gönderemediği biliniyordu. Subaşı, 19 Şubat 2019 tarihinde, Melisa'nın okula gittiğine dair bir fotoğraf paylaşmıştı.

Şeyma Subaşı'nın bugün en son Instagram'dan yaptığı gönderilerde ise kızı Melisa Ilıcalı'nın okul etkinliğine katıldığı görülüyor. Birkaç gün öncesindeyse İtalyan sevgilisi ile fotoğraf paylaşmıştı. İşte Şeyma Subaşı'nın o fotoğrafları;