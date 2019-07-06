Şeyma Subaşı kitabından ne kadar kazandığı belli oldu
Şeyma Subaşı'nın iki hafta önce satışa çıkan kitabı 'Sadece Şeyma' kısa sürede 40 binlik satış rakamına ulaştı. İlk baskısının hepsi satılan ve ikinci baskısı çıkacak olan kitaptan Şeyma Subaşı'nın ne kadar kazandığı belli oldu.
Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Her yaptığı çok konuşulan Subaşı'nın kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.
Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu.