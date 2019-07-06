Şeyma Subaşı kitabından ne kadar kazandığı belli oldu

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra 'Sadece Şeyma' isimli bir kitap çıkartan Şeyma Subaşı, 40 binlik satış rakamına ulaştı. Her yaptığı çok konuşulan Subaşı'nın kitabından yaklaşık 700 bin TL kazandığı iddia edildi.

Hayat hikayesini anlattığı 5 editör tarafından kitabı yazılan Şeyma Subaşı, son dönemlerin en çok konuşulan ismi oldu.