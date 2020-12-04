Şeyma Subaşı kesenin ağzını açtı! Miami'den ev aldı

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz yıllarda ‘Survivor' programının Dominik'teki çekimleri nedeniyle sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa'dan ayrı kalmamak için Miami'de 6.2 milyon dolara bir malikane satın almıştı. Boşandıktan sonra Miami'deki yerleşik hayatından olan Subaşı'nın, alıştığı lüks hayatını geri almak için flaş bir hamlede bulunduğu iddia edildi.

ŞEYMA SUBAŞI MİAMİ'DEN EV ALDI

Uzun bir süredir tatil için Miami'de olan Şeyma Subaşı kesenin ağzını açtı. Söylemezsem Olmaz'da yer alan habere göre; Miami'yi çok sevdiğini her fırsatta dile getiren Şeyma Subaşı oradan bir ev satın aldığını açıkladı. Kızı Melisa ile bir fotoğrafını paylaşan Subaşı "Miami'de yeni evimizde ilk gecemiz. Çok mutluyum" notuyla paylaştı.