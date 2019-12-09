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  3. Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Bebek'teki kafeyi kapalı görenler şaştı kaldı

Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Bebek'teki kafeyi kapalı görenler şaştı kaldı

Şeyma Subaşı kepenk indirdi! Bebek'teki kafeyi kapalı görenler şaştı kaldı

Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesine haciz geldiği iddia edilmişti. Subaşı iddiaları yalanlasa da kafenin kapalı görülmesi iddiaları yeniden gün yüzüne çıkardı.

Acun Ilıcalı'yla evliyken Bebek'te bir kafe açan Şeyma Subaşı, geçen günlerde haciz iddialarıyla magazin gündemine oturmuştu. Subaşı'nın Ilıcalı ile ayrılığının ardından işlerinin eskisi gibi gitmediği iddia edilmiş, kafesinin 1. yılı kutlamalarında da Subaşı hayal kırıklığına uğramıştı. 

KEPENK İNDİRDİ!

Son olarak Şeyma Subaşı'nın Bebek'teki kafesi açık olarak görülmeyince iddialar yeniden gün yüzüne çıktı. Subaşı'nın kepenk indirdiği konuşulurken, fenomen isimden henüz mekanının neden kapalı olduğuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.


Haciz iddialarını yalanlamıştı... Şeyma Subaşı kepenk indirdi!
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