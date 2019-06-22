Şeyma Subaşı kendi kitabını okudu!

Şeyma Subaşı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Acun Ilıcalı ile evlilikleri geçen sene biten Şeyma Subaşı İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Bu haberle günlerce magazin gündeminden düşmeyen Subaşı şimdi de yazdığı kitabı ile konuşuluyor.

Acun Ilıcalı’dan bahsedilmeyen kitabın ilk sayfasında “Şeyma Subaşı olmamı sağlayan herkese selam olsun” yazısı yer alırken, ikinci sayfasında “Acımadı ki” ifadesi bulunuyor.





Kendi özel hayatını anlattığı kitabına 'Sadece Şeyma' adını veren Subaşı, kitabı üzerinde 1.5 ay çalışmıştı.Sadece Şeyma kitabının kitapçılarda yerini almasıyla, sevenlerinden kitaba dair yorumlar da sosyal medya üzerinden gelmeye başladı.



