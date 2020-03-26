Şeyma Subaşı karantinada çark etti: Ne kadar ciddi olduğunu fark etmemişim!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Seina ile yaklaşık 15 gün önce yurt dışından Türkiye’ye gelmiş ve koronavirüs salgını nedeniyle alınan '14 gün karantinada kalma' kuralına uymayarak bir partiye katılmıştı. Hal böyle olunca çifte tepki yağmış, bunun üzerine Şeyma ve Guido Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde testten geçirilip ’14 gün dışarı çıkmama’ şartıyla eve gönderilmişti.

12 gündür evde karantinada olan Şeyma Subaşı, sosyal medyadan koronavirüsle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu. Şeyma Subaşı, şu satırları kaleme aldı:

'NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU FARK ETMEYEN BENDİM'

"Günaydın arkadaşlar! Bugün karantinadaki 12. günüm... Ve buradan bir kere daha paylaşmak istedim... Lütfen 14 gün tamamlandı deyip kendimizi dışarıya atmayalım. İki hafta öncesine kadar bunun ne kadar ciddi olduğunu fark etmeyen bendim biliyorum (bu konuyu bu aksam ya da yarın canlı yayın yaparak detaylı anlatmayı düşünüyorum) ama bana inanın; bunları bütün kalbimle söylüyorum. Bizim sağduyulu olmamız ile bu kötü günler sona erecek! Hayat normale döndüğünde kızımla, ailemle, arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Size tavsiyem her zaman iyiye odaklanmaya çalışmak. Bu süreci en verimli şekilde geçirmeye çalışalım ve hayata karşı farkındalığımız artıralım. Eminim bu kötü günler yakında hükümetimizin başarılı yönetimi ve halkımızın sağduyusu ile sona erecek. Hiçbir şeyin sizi düşürmesine izin vermeyin ve inanmaya devam edin."