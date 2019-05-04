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  3. Şeyma Subaşı kafes dansı ile sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı kafes dansı ile sosyal medyayı salladı!

Şeyma Subaşı kafes dansı ile sosyal medyayı salladı!

İtalya'da sevgilisi ile tatil yapan Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün İstanbul'a döndü. Dün gece Beyoğlu'nda katıldığı bir etkinlikte keyifli dakikalar yaşayan Şeyma Subaşı bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

İtalya'dan dönen Şeyma Subaşı ayağının tozu ile İstanbul eğlencelerinde boy göstermeye başladı. Şeyma Subaşı Beyoğlu'ndaki bir etkinlikte arkadaşları ile çılgınca eğlendi. Şeyma Subaşı'ya sosyetik güzeller Sima, Dila Tarkan  ve Sedef Gali de eşlik etti.

Şeyma Subaşı mekanda maymun kostümlü animatör ile kafesin içerisinde dans etti. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı bu video 7 saat içerisinde 600 bin kişi tarafından izlendi.



 

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