Şeyma Subaşı kafes dansı ile sosyal medyayı salladı!

İtalya'dan dönen Şeyma Subaşı ayağının tozu ile İstanbul eğlencelerinde boy göstermeye başladı. Şeyma Subaşı Beyoğlu'ndaki bir etkinlikte arkadaşları ile çılgınca eğlendi. Şeyma Subaşı'ya sosyetik güzeller Sima, Dila Tarkan ve Sedef Gali de eşlik etti.



Şeyma Subaşı mekanda maymun kostümlü animatör ile kafesin içerisinde dans etti. Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yayınlandığı bu video 7 saat içerisinde 600 bin kişi tarafından izlendi.







