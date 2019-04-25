Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi için şimdi de bunu yapıyor!

Acun Ilıcalı'dan boşandıktan kısa bir süre sonra DJ Guido Senia aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı İtalyan sevgilisi için İtalyanca öğrenmeye başladı. Gazeteci Mert Vidinli'nin yayınlandığı videoda Şeyma Subaşı'nın bir telefon uygulaması üzerinden İtalyanca çalıştığı görüldü. Şeyma Subaşı ve Mert Vidinli'nin öğle yemeğine Subaşı'nın ablası Kübra Açıl da eşlik etti.

Şeyma Subaşı daha sonra katıldığı bir etkinlikte arkadaşları Dila Tarkan ve Nazlı Kayı ile günün tadını çıkardı.











