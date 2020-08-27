Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın ayrılığı hakkında şaşırtan iddia: Faturalarını ödemekten sıkıldı!

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır aşk yaşadığı Guido Senia ile ayrıldığı ileri sürüldü. Subaşı'nın sevgilisinin faturalarını ödediği yönündeki iddiaların ardından Instagram'da Guido ile olan fotoğraflarını silmesi dedikoduları güçlendirdi.

SEVGİLİSİNİN FATURALARINA İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'Tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duymasında büyük payının olduğu ileri sürüldü.

"GUIDO BANA PARA ÖDETMİYOR" DEMİŞTİ

Bunların yanı sıra Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir yayında "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" demişti.