Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,346
  • 8,66
  • 454.941
  • 1107.05
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın ayrılığı hakkında şaşırtan iddia: Faturalarını ödemekten sıkıldı!
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:02 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın ayrılığı hakkında şaşırtan iddia: Faturalarını ödemekten sıkıldı!

Şeyma Subaşı ile Guido Senia'nın ayrılığı hakkında şaşırtan iddia: Faturalarını ödemekten sıkıldı!

İtalyan DJ Guido ile uzun bir süredir birlikte olan Şeyma Subaşı'nın, sevgilisinden ayrıldığı öne sürülmüştü. Sosyal medyada sevgilisiyle olan karelerini de silen Subaşı'nın, Senia'nın faturalarını ödemekten sıkıldığı için ilişkisi noktaladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Son günlerde özel hayatıyla ilgili iddialardan dolayı gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı'nın 1,5 yıldır aşk yaşadığı Guido Senia ile ayrıldığı ileri sürüldü. Subaşı'nın sevgilisinin faturalarını ödediği yönündeki iddiaların ardından Instagram'da Guido ile olan fotoğraflarını silmesi dedikoduları güçlendirdi.

SEVGİLİSİNİN FATURALARINA İSYAN ETTİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Şeyma Subaşı, ayrılık haberlerinin ardından bir fotoğrafını "Özgür kuş" notuyla paylaştı. Şeyma Subaşı'nın ayrılık kararında 'Tüm faturaları ben ödüyorum' diyerek sevgilisine tepki duymasında büyük payının olduğu ileri sürüldü.

"GUIDO BANA PARA ÖDETMİYOR" DEMİŞTİ

Bunların yanı sıra Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda konuk olduğu bir yayında "Acun, Melisa'yla olan üç tatilimi karşılıyor, anlaşmamız var. Guido, beraber gittiğimiz tüm tatil masraflarını ödüyor, kuruş ödetmiyor" demişti.

Rusya ABD'yi suçladı: Devriyeyi engellemeye çalıştılar
Rum Bakan AB'den destek dilendi: Türkiye'ye karşı birleşelim
İlk kez görüntülendi: İşte Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin yanma testi
Cimbom durdu durdu turnayı gözünden vurdu! 'Yeni Salah' Aslan oluyor
Tüm Türkiye'yi saracak: Çöl sıcakları geliyor
Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Rusya 60 yıldır gizlediği Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı: Hiroşima'dan 3333 kat daha güçlü

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da 'Büyük Taarruz' i�

Türk Yıldızları, Afyonkarahisar'da ''Büyük Taarruz'' için uçtu

ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar artarak devam ediyor

ABD'nin Wisconsin eyaletinde protestolar artarak devam ediyor

Kars'ı sinekler bastı

Kars'ı sinekler bastı