Şeyma Subaşı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?
Şeyma Subaşı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?
Instagramda 3 milyon takipçi sayısına ulaşan ve yaptığı paylaşımları kendisinden sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?
17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:15Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:15
Bir sosyal medya kullanıcısının Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşım “Şeyma takipçi mi satın alıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Şeyma Subaşı 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.