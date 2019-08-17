Şeyma Subaşı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor?

Instagramda 3 milyon takipçi sayısına ulaşan ve yaptığı paylaşımları kendisinden sıkça bahsettiren Şeyma Subaşı takipçi mi satın alıyor?

17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:15
Son Güncelleme: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 23:15
Şeyma Subaşı hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Takipçi mi satın alıyor"

Bir sosyal medya kullanıcısının Şeyma Subaşı ile ilgili yaptığı paylaşım “Şeyma takipçi mi satın alıyor?” sorusunu akıllara getirdi. Şeyma Subaşı 3 milyon takipçisi olan hesabını kendisini takip etmeyenlere kilitledi.

ilginizi çekebilir

Nusret, Real Madrid - Celta Vigo maçına damga vurdu! Maç öncesi sahaya çıktı
Nusret, Real Madrid - Celta Vigo maçına damga vurdu! Maç öncesi sahaya çıktı
İrem Derici'nin sahnedeki zor anları! Pantolonu yırtılan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti
İrem Derici'nin sahnedeki zor anları! Pantolonu yırtılan şarkıcının aldığı kilolar dikkat çekti
Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi! Öpücüklere boğdular
Can Yaman'a İtalya'da yoğun ilgi! Öpücüklere boğdular
Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler
Tuğba Ekinci'den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgü dolu sözler
Şarkıcı Devran Çağlar'a vefasızlık
Şarkıcı Devran Çağlar'a vefasızlık
Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a 20 bin dolarlık hediye
Ebru Şallı'dan Uğur Akkuş'a 20 bin dolarlık hediye

En Çok Okunanlar

Reynmen'den 40 bin liralık playback
Reynmen'den 40 bin liralık playback
Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Fahriye Evcen suskunluğunu bozdu
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Çukur dizisi ne zaman başlayacak?
Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir?
Beren Saat'in vefat eden arkadaşı Aykut Cömert kimdir?
Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu diziye veda etti
Arka Sokaklar'ın genç oyuncusu diziye veda etti
Devran Çağlar'a vefasızlık
Devran Çağlar'a vefasızlık
Selami Şahin battı
Selami Şahin battı
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten
Fahriye Evcen'e bir destek de eşi Burak Özçivit'ten
Beren Saat gözyaşlarını tutamadı
Beren Saat gözyaşlarını tutamadı
Demet ve Can'dan hayranlarını üzen haber
Demet ve Can'dan hayranlarını üzen haber
Magazin haberleri ve röportajlar, Türkiye'den ve dünyadan son dakika magazin haberleri Akşam Magazin Haberleri sayfamızda.
Kategoriler
Bizi Takip Edin