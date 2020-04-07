Şeyma Subaşı Guido Senia'nın saçlarını kesti

Şeyma Subaşı ve sevgilisi Guido Senia'nın karantina süresi doldu. Karantina sürecinde İstanbul'daki evinden dışarı çıkmayan Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia için berberlik yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Şubası, paylaşımının altına şu notu düştü:

“Gördüğünüz gibi hayatta kalmaya çalışıyoruz. Guido ne düşünüyor bilmiyorum ama bence iyi iş çıkardım. Gerçekten kestiğimi düşündü ama. Yani kestim ama çok az ucundan ucundan diyebiliriz."