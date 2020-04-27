Şeyma Subaşı: Guido benimle oruç tutuyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdıktan sonra Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açtı. Subaşı, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korunmak adına sevgilisiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Şeyma Subaşı, spor yaptığı anları yayınladı.

Sevgilisi ile birlikte oruç tuttuklarını dile getiren Subaşı, paylaşımına şu notu düştü:



"GUIDO ÜÇ GÜNDÜR BENİMLE ORUÇ TUTUYOR"

Bağımlılığımıza direnemedik. Bugün de egzersiz yapınca acıktık ve susadık. Daha iftara 3 saat var. Evet, Guido da 3 gündür benimle oruç tutuyor, yani çalışıyor diyelim. Su içiyor sadece.