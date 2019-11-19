Şeyma Subaşı estetik iddialarına ilk kez yanıt verdi! Eski fotoğrafları olay olmuştu...

Acun Ilıcalı ile boşandıktan sonra Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Eski fotoğraflarıyla şimdiki hali kıyaslanarak birçok kez estetik geçirdiği iddia edilen Subaşı, bu haberlere ilk kez kendi YouTube kanalında açıklık getirdi.

ESTETİK YOK, KÜÇÜK DOKUNUŞLAR VAR

Özellikle burnunu yaptırdığı konuşulan Şeyma Subaşı, herhangi bir estetik operasyon geçirmediğini şu sözlerle anlattı: "Burnumu yaptırmadım. Üstüne dolgu koydurdum. Bazen botoks yaptırıyorum. Onu da yüzümün fresh gözükmesi için. Yüzümün şekliyle oynamıyorum."

'BURNUMU YAPTIRACAĞIM'

"Size burdan bir sır vereceğim. Aklımda, burnumu yaptırmak istiyorum. Aslında hiç düşünmüyordum ama yurt dışında öyle kızlar görüyorum ki ben de istemeye başladım. İyi bir doktor varsa beni bulsun."

'HİÇBİR ZAMAN GÖSTERMEK İSTEMEDİM'

"Hiçbir zaman bu müdahalelerimi Instagram'a koymak ya da göstermek istemezdim. Herkes çok merak ederdi ama 'bu özel, bunu koymamalıyım' derdim. Bugüne kısmetmiş." dedi. Subaşı'nın doktoru da şunları ekledi: "Şeyma hanımda estetik yok, cerrahi yok. Böyle küçük dokunuşlarımız var."