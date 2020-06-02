Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7519
  • 7,5415
  • 377.707
  • 107600
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı beğendi!
02 Haziran 2020 Salı 13:45 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı beğendi!

Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Çağla Altunkaya'yı beğendi!

Acun Ilıcalı, doğum gününde sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın da içinde olduğu karelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Şeyma Subaşı'nın da o paylaşımı beğenmesi takipçilerini şaşkına çevirdi.

Uzun yıllar aşk yaşadığı ve bir çocuğunun olduğu Acun Ilıcalı ile 15 ay evli kalan Şeyma Subaşı, 2 sene önce tek celsede boşandı. Kızları Melisa olduğu için aralarındaki bağı koparmayan ikili, yeni aşklara yelken açtı. Kendisinden 30 yaş küçük olan Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Ilıcalı, önceki gün Instagram hesabından sevgilisiyle pozunun da olduğu bir fotoğraf serisi paylaştı. Acun'un kızlarının da olduğu fotoğraf serisini Şeyma Subaşı'nın da beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Subaşı'nın beğenisini gören sosyal medya kullanıcıları, "Bu albümde sevgilisiyle olan fotoğrafı da var neden beğendin?" yorumu yaptı.

Acun Ilıcalı ile 19 yaşında tanışan Şeyma Subaşı, 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya için "Çok küçük ama galiba" yorumunu yapmıştı.


THY'nin yurt dışı uçuşlara başlama tarihi belli oldu
Libya ordusu duyurdu! İmha edildi
ÇED raporu onaylandı! İstihdam kapısı açılıyor
Korkunç gerçek ortaya çıktı! 2012 yılından bu yana...
Suriyeli sanatçı, yıkılan binanın duvarı üzerinde Floyd'un resmini çizdi
MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB paylaştı: 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

Sümela Manastırı yeniden ziyarete açıldı

Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açıl

Yörüklerin Toroslar'a göç edeceği yollar açılıyor

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Trabzon'a geldi

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi ''Fatih'' Trabzon'a geldi