Şeyma Subaşı, deprem sonrasında yaptığı paylaşımla tepki topladı
İstanbul dün deprem korkusu yaşamış, 5.8 şiddetindeki deprem vatandaşları sarsmıştı. Depremin ardından herkes sosyal medyada endişelerini dile getirirken, Şeyma Subaşı mini elbiseli bir fotoğrafını paylaşarak takipçilerinin tepkisini topladı.
Dün saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyanın gündemi kısa sürede deprem ve sonrasında yaşanan panik olurken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından mini elbiseli bir fotoğraf paylaştı.
TEPKİ ÇEKTİ
Şeyma Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi ise takipçilerini kızdırdı.