Şeyma Subaşı, deprem sonrasında yaptığı paylaşımla tepki topladı

Dün saat 13.59'da İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sosyal medyanın gündemi kısa sürede deprem ve sonrasında yaşanan panik olurken Şeyma Subaşı, Instagram hesabından mini elbiseli bir fotoğraf paylaştı.

TEPKİ ÇEKTİ

Şeyma Subaşı'nın depremle ilgili bir paylaşım yapmayarak günlük yaşantısına devam etmesi ise takipçilerini kızdırdı.