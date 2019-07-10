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  3. Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...

Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...

Acun Ilıcalı’dan boşandıktan sonra aldığı 115 bin liralık nafakanın dışında yaptığı her şeyle gündem olan Şeyma Subaşı'nın, çıkardığı Sadece Şeyma’ isimli kitabına eleştiriler çığ gibi büyüyor.

2 hafta önce raflarda yerini alan kitabının 40 bin satıldığını duyuran Subaşı, aslında bu rakamdan çok uzaktaymış. Kitabın resmi olmayan rakamlara göre 4 bin 400 adet satıldığı iddia edildi. Subaşı ise kızı Melisa’yla çıktığı İbiza tatilinde kızıyla birlikte fotoğraf paylaşarak “Melisa, annenin kitabı en çok satanlar listesine girmiş. Köşe yazarları, haber spikerleri sadece beni konuşuyormuş” diyerek 2 haftada 40 bin sattığını tekrarladı.


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