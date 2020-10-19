Şeyma Subaşı: Bu noktaya gelmek kolay olmadı

Dünyanın çeşitli ülkelerine yaptığı seyahatlerle gündeme gelen Şeyma Subaşı’nın tatilleri corona virüs engeline takılmıştı. Ülkelerin normalleşme adımlarını atmasıyla birlikte seyahat kısıtlamaları ortadan kalmaya başladı. Kısıtlamaların kalkmasını fırsat bilen Subaşı ise ilk rotasını Londra olarak belirledi. Londra’nın ardından Meksika’ya giden Subaşı son olarak ise Miami’ye uçtu.

'SİZ DE AKLINIZA, SAĞLIĞINIZA VE KENDİNİZE YATIRIM YAPIN'

Miami’den yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken Şeyma Subaşı, son paylaşımına şu notu düştü:



“Vücudum huzurlu, sağlıklı ve mutlu. Kendimi daha güçlü hissediyorum. Zihinsel olarak açık; duygusal olarak ise toparlanmış hissediyorum. Bu noktaya ulaşmak adına kendime yatırım yaptığım için çok mutluyum. Bu noktaya gelmek benim için kolay olmadı. Buraya daha çok kendim gibi hissetmemi sağlayan şeyleri yaparak ulaştım. Siz de aklınıza, sağlığınıza ve kendinize yatırım yapın. Her zaman kendinize karşı nazik olun, iyi bakın, değer verin, saygı gösterin ve mutlu olun. Her zaman kendiniz olun.”