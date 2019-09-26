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  3. Şeyma Subaşı bornozlu fotoğrafını paylaştı!

Şeyma Subaşı bornozlu fotoğrafını paylaştı!

Şeyma Subaşı bornozlu fotoğrafını paylaştı!

Guido Senia ile ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Subaşı bornozlu fotoğrafını takipçileriyle paylaştı

Dün sabah saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı ve Guido Senia Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrası ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, şu sıralar yakın arkadaşı Dila Tarkan ile birlikte Paris'te bulunuyor.

Şeyma Subaşı, kaldığı otelin balkonunda "Kafeinsiz" notunu düşerek bornozlu karesini paylaştı.




Kaynak: Snobmagazin

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