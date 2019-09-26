Şeyma Subaşı bornozlu fotoğrafını paylaştı!

Dün sabah saatlerinde ilginç bir gelişme yaşandı. Şeyma Subaşı ve Guido Senia Instagram üzerinden birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme sonrası ikilinin ayrıldığı iddia edildi.

Konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmayan Şeyma Subaşı, şu sıralar yakın arkadaşı Dila Tarkan ile birlikte Paris'te bulunuyor.



Şeyma Subaşı, kaldığı otelin balkonunda "Kafeinsiz" notunu düşerek bornozlu karesini paylaştı.







Kaynak: Snobmagazin