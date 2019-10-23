Şeyma Subaşı bombayı patlattı! 'Artık ben de varım'

Her paylaşımı ve açıklamasıyla magazin gündemine oturmayı başaran Şeyma Subaşı, bombayı patlattı. Son olarak Acun Ilıcalı'ya attığı mesajla sosyal medyayı adeta sallayan Subaşı, Youtube'da bir kanal açtığını duyurdu.

'HAYATIMI SİZİNLE PAYLAŞACAĞIM'

Şeyma Subaşı yeni hamlesini ise Instagram hesabından şu sözlerle duyurdu: "Hep soruyordunuz Şeyma ne yapar? Ne yer, ne içer? Gerçekten böyle biri mi? Yüzüne nasıl bakım yapar, kıyafetlerini nasıl seçer? diye. Hayatımı, gerçekliğimi ve zevklerimi sizinle de paylaşacağım bir YouTube kanalım var artık."