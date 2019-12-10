Şeyma Subaşı Bebek'teki kafesini kapatacağını duyurdu! Namaz açıklamasıyla da olay oldu

Acun Ilıcalı ile evliyken Bebek'te sağlıklı yiyecekler ve içecekler üzerine bir kafe açan Şeyma Subaşı, kepenk indirdi. Subaşı, işlerinin beklediği gibi gitmediğini söyleyerek "Önümüzdeki günlerde kafeyi kapatacağız gibi görünüyor" dedi. Ayrıca Subaşı, namazla ilgili yaptığı açıklamalarla Twitter'da da TT oldu.

İşte Şeyma Subaşı'nın magazin gündemine damga vuran açıklamaları...

"İLK ZAMANLAR ÇOK GÜZEL GİTTİ"

"Bir süredir YouTube'dan video paylaşan Subaşı, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Kafesinin kepenk indirmesi ve battığı yönündeki soru üzerine açıklama yapan Subaşı kafenin açılmasından bu yana yaşadığı tüm olayları şu şekilde açıkladı: "Bütün dürüstlüğümle cevaplıyorum. Biz 1,5-2 sene önce hangi ülkeye gittiysem hem sağlıklı yaşama kafasında yaşayan biriydim. 6-7 yıldır gittiğim marketler ve kafelerde gördüğüm şeylere ilgili bir insan haline döndüm. Bundan 2 sene önce Acun'a bunu bir proje olarak sundum. Burada isminden menülerindeki bütün renklerine her şeyine kadar ben karar vermiş ve ekiple beraber benim emeğim olan bir restoran kafe açtık. Başta gerçekten çok güzel gitti. Bu tabi ki de benim ünlü olmam, Acun'un ünlü olmasından o yüzden güzel gitti. Bundan 3-4 ay sonra da bu böyle devam etti.

"KAFE KALİTESEL OLARAK DEĞİL DE ENERJİSEL OLARAK DÜŞTÜ"

Benim yaz olayım başladı ben Nisan ayından itibaren uzun süre Miami'ye gittim. Ondan önce Ocak'ta uzun süre Tulum'da kaldım. Sonra şubat, mart derken habire yurt dışı oldu. Kafe restoran işi de eğer sen başında olmazsa asla işleyemez. Hangi ürün ne kadar satmış, hangisi ne kadar ciro yapmış diye düşünmezseniz bu iş bu şekilde gitmez. Bizde ki şansızlık diyelim ama aslında çok da değil. Benim sürekli yurt dışına çıkmam kafenin enerjisini düşürmüş oldu. Ben kafede olduğum zaman çalışanlara enerji veriyordum, benim enerjimle onlar yükseliyorlardı. Ben oradan çıktığımda orası personelinden yemeğine kadar kalitesel değil de enerjisel olarak düştü."

"80 BİN TL KİRA ÖDÜYORUZ, BENİM CEBİME PARA GİRMİYOR"

"Bir de gerçekten ama gerçekten kiramız çok yüksek. Biz bir de alkol satmıyoruz. Yaklaşık 80 bin TL kirası olan bir yer. Bu para çıkıyor ama benim cebime bir şey girmiyor. Bir şeyin içine girmek kadar doğru yerde çıkmak da bence doğru bir adımdır."

"KAFEYİ KAPATACAĞIZ GİBİ GÖRÜNÜYOR"

"Başka projeler yapmayı düşünürken bir yandan sosyalleşme bir yandan yurt dışı derken ben Healthyish eşittir Şeyma Subaşı olarak orada kalamam. Ben bunu gördüm. Eğer ben sadece orada öyle duracaksam 'Şeyma Subaşı bir kafe sahibi' olarak duracaksam evet devam ederim; kazanırım, yaparım da. Ama ben bu değilim. Biz de mantıklı bir şekilde düşündük ve şu anda bakıyoruz ama herhalde kapatacağız gibi görünüyor."

"MAALESEF HAYAT ŞARTLARI, NAMAZ KILAMIYOR OLDUM"

Öte yandan Şeyma Subaşı, "Namaz kılıyorum demiştin, bıraktın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Ben Allah’a çok inancı olan ve büyütülmüş insanlarız. Melisa’yı da o şekilde büyütüyorum. O dönem çok ağladım çok üzüldüm ve gerçekten Allah’a sığındım, dua ettim. Bir ara Kuran’ı okudum, bitirdim. Bu kalple alakalı bir şey ve senin niyetin ne ise o sana geri dönüyor. O yüzden namaza başladım. İçki içmiyordum, namaza başladım, karnım çok büyüktü ama hala ayaklarımı kaldırarak abdest alıyordum. Son iki haftamda oturarak namaz kılıyordum. Namaz kılarak doğuma falan gittim. Sonra malesef hayat şartları, bulunduğumuz durum, sosyal medya derken namaz kılamıyor oldum ve böyle devam etti. Namaz kılmıyor olmam kalbimin, düşüncelerimin değiştiği veya birilerine kötülük yapmak istiyorum anlamına gelmiyor. Benim düşüncem, kalbim, inancım ve dualarım değişmedi. Her gece ve sabahında Allah’a dua eden, şükreden bir insanım. O yüzden beni parasızlık gibi şeyler mutsuz edecek şeyler değil."