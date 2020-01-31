Şeyma Subaşı alay konusu oldu: O kolun hali ne?
Her hareketiyle gündeme gelmeyi başaran Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafıyla yine dikkatleri üzerine çekti.
Aksam.com.tr
Instagram hesabını etkin kullanan ünlüler arasında yer alan Şeyma Subaşı, yatakta çektiği fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu. Subaşı, fotoğrafa "Uyandığınızda ilk düşünceniz 'teşekkürler' olsun... Günaydın" notunu düştü.
PHOTOSHOP MU YAPTI?
Şeyma Subaşı'nın paylaşımındaki bir detay ise takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kolunun bir kısmının oldukça inceldiği görülen Subaşı'ya takipçileri 'O kolun hali ne?' diye sordu. Sosyal medya fenomeninin fotoğrafına photoshop yaptığı iddia edildi.