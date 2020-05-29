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  3. Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya doğum gününde övgüler yağdırdı!
29 Mayıs 2020 Cuma 17:47 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya doğum gününde övgüler yağdırdı!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı'ya doğum gününde övgüler yağdırdı!

Şimdilerde İtalyan DJ Guido Senia ile birlikte olan Şeyma Subaşı, eski eşi Acun Ilıcalı'nın doğum gününü kutladı. Subaşı, "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı" sözleriyle Ilıcalı'ya övgüler yağdırdı.

'Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında eski eşi Şeyma Subaşı'yı övmüştü. Ilıcalı, açıklamasında "Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor." demişti.

ŞEYMA'DAN ACUN PAYLAŞIMI

Şeyma Subaşı da bu övgülerden sonra Acun Ilıcalı'nın doğum gününü bir paylaşımla kutladı. Subaşı paylaşımında "Benim bebeğimin bir tanecik, sevgili, nazik ve çok başarılı babası doğum günün kutlu olsun. Her yılın bir öncekinden daha da başarılı olsun."


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