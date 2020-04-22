Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve sevgilisini beğenen ablasını tek kalemde sildi!

Acun Ilıcalı, Survivor çekimleri nedeniyle bir süredir Dominik'te bulunuyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'ye dönemeyen Ilıcalı, dün dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ünlü televizyoncu, bir süredir aşk yaşadığı iddia edilen Ayça Çağla Altunkaya ve arkadaşlarının bulunduğu fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu.

ŞEYMA'NIN ABLASI DA BEĞENDİ

Paylaşılan kareye binlerce beğeni gelirken, o isimlerden biri de Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl oldu. Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Açıl'ın beğeni hamlesinden sonra ise şaşkına çeviren bir harekette bulundu. Subaşı, ablasını tek kalemde sildi.

Kübra Açıl kardeşini takibini sürdürürken, Subaşı'dan konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.