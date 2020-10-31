Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile fotoğrafını paylaşınca olanlar oldu! Çağla Altunkaya'dan flaş hamle

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına Londra'ya giden Acun Ilıcalı, kızı Melisa'nın doğum günü paylaşımları ile gündeme gelmiş, ardından ise eski eşi Şeyma Subaşı, Instagram'dan kızı Melisa ile fotoğraflarını paylaşmıştı. Doğum günü paylaşımlarının içinde Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafı da olan Şeyma Subaşı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

AYÇA ÇAĞLA ALTUNKAYA SESSİZ KALAMADI

Şeyma Subaşı'nın eski eşi Acun Ilıcalı ile düğün fotoğrafını paylaşmasının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şu sıralar Londra'da olan Çağla Ayça Altunkaya, Subaşı'nın paylaşımı karşısında sessiz kalamadı ve Instagram profil resmini Acun Ilıcalı ile çekildiği fotoğrafla değiştirdi.

Ardından Instagram profiline sevgilisi Acun Ilıcalı ile birlikte fotoğrafı ekleyen ve profil resmi yapan Çağla'nın bu hareketi sosyal medyada, 'Ortalık karışıyor' şeklinde yorumlandı.