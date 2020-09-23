  • $7,7014
  • 8,9969
  • 461.289
  • 1102.65
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
  • Haberler
  • Magazin
  • Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde silmişti... Buzlar eridi!
23 Eylül 2020 Çarşamba 18:02 | Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde silmişti... Buzlar eridi!

Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde silmişti... Buzlar eridi!

Geçtiğimiz aylarda kardeşi Kübra Açıl ile arasında soğuk rüzgarlar esen Şeyma Subaşı, kardeşini silmişti. Abla-kardeş arasındaki buzlar eridi.

Geçtiğimiz nisan ayında Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla paylaştığı kareyi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl beğenmiş, ikilinin arası bu hamleden sonra bozulmuştu. Hatta Subaşı, Açıl'ın beğeni hamlesinden sonra ablasını tek kalemde silmişti.

BARIŞTILAR

Şeyma Subaşı, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan ablası Kübra Açıl ile buzları eritti. Subaşı, geçtiğimiz aylarda sildiği ablasıyla yeniden takipleşmeye başladı. Birbirlerinin fotoğraflarını beğenen ve yorumlaşan ikilinin barıştığı görüldü.

<p>Editör:</p><p><a href='#0'>ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Karadeniz gazı ithal

Bir Dakikada Gündem

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Balıkta en iyi 5 pişirme yöntemi

23 Eylül 2020 altın fiyatları: çeyrek altın, gram altın güncel anlık fiyatları ne kadar oldu?

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.