Şeyma Subaşı ablası Kübra Açıl'ı tek kalemde silmişti... Buzlar eridi!

Geçtiğimiz nisan ayında Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'yla paylaştığı kareyi Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl beğenmiş, ikilinin arası bu hamleden sonra bozulmuştu. Hatta Subaşı, Açıl'ın beğeni hamlesinden sonra ablasını tek kalemde silmişti.

BARIŞTILAR

Şeyma Subaşı, şimdilerde ikinci çocuğuna hamile olan ablası Kübra Açıl ile buzları eritti. Subaşı, geçtiğimiz aylarda sildiği ablasıyla yeniden takipleşmeye başladı. Birbirlerinin fotoğraflarını beğenen ve yorumlaşan ikilinin barıştığı görüldü.