Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete evlendi. Şeyma Korkmaz kimdir, Cüneyt Mete kimdir? sorularının yanıtları herkes tarafından merak ediliyor. Gündüz kuşağının bir döneme damga vuran fenomen dizisi Beni Affet ile meşhur olan Şeyma Korkmaz geçen yıl kendisi gibi oyuncu olan Cüneyt Mete’den evlilik teklifi almıştı. Ünlü çift dün nikah masasına oturdu. Şeyma Kormaz sosyal medya hesabı üzerinden evlilik fotoğrafını takipçileri ile paylaştı. Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..

ŞEYMA KORKMAZ VE CÜNEYT METE EVLENDİ

Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete dün nikah masasına oturdu. Şeyma Korkmaz ve Cüneyt Mete evlendi. Düğünden ilk fotoğraflar da sosyal medyadan paylaşıldı.

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de, Sabriye ve Kadri Korkmaz çiftinin üçüncü çocuğu olarak dünyaya geldi. Korkmaz'ın Tuba ve Tolga adında ablası ve abisi vardır. İlköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de tamamladı.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı.

2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurmuştur.

ROL ALDIĞI PROJELER

Beni Affet (TV Dizisi) (Feride)

Hayata Beş Kala (TV Dizisi) (Yagmur)

Öyle ya da Böyle (Sinema) (Peri)

CÜNEYT METE KİMDİR?

Cüneyt Mete, 1970 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde tamamlamıştır. 2006 yılında Unutma Beni dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış; Köprü, Yeni Evli , Kurtlar Vadisi, Kayıp Prenses dizilerinde rol almıştır. Beni Affet dizisinde canlandırdığı Cesur karakteri ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan Cüneyt Mete, Atv ekranlarında yayınlanan başrolü Emrah ve Burcu Kıratlı’nın paylaştığı Aşk ve Mavi dizisinin kadrosunda yer aldı ve Cemal karakterini canlandırdı.