Şevval tacı hak etti!

2002 Türkiye güzeli seçilmiş ve ardından da 2002 Miss World’de Dünya Güzeli unvanının sahibi olan Azra Akın, Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin hakkında açıklamada bulundu. Burun estetiği yaptırdığı ortaya çıkmasıyla ‘Estetikli birinci mi olur?’ tartışmasını başlatan Şevval Şahin’e Azra Akın’dan destek geldi. Akın, genç meslektaşına yapılan eleştirilerin haksız olduğunu savundu. Ünlü isim, ‘’Bence bir burun estetiği olarak değerlendirilmemeli. Hak etmiştir ki o tacı takmıştır.

CİNSİYETİ ÖĞRENMEDİK

Polemik yapacak bir durum yok ortada. Bence hak etmiştir’’ dedi. Ayrıca anne olmanın heyecanını yaşayan Akın, doğacak bebeğinin cinsiyetini öğrenmediklerini ifade etti. 7 aylık hamile olan Akın, ‘’Sürekli terliyorum. Yelpazeyle dolaşıyorum. Çocuğu burada bile doğurabilirim’’ ifadelerini kullandı.