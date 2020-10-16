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  • Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? Şevval Sam'ın oğlu Sadakatsiz'de!
16 Ekim 2020 Cuma 14:12 | Son Güncelleme:

Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? Şevval Sam'ın oğlu Sadakatsiz'de!

Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir" Şevval Sam'ın oğlu Sadakatsiz'de!

Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin gündemde konuşulan isimler arasında yer alıyor. Emir Tarık Tekin, Kanal D ekranlarında yeni başlayan ve ilk bölümleri ile izleyenler ekrana kilitleyen Sadakatsiz'de oynuyor. Tekin dizide Nil ile beraber olan Selçuk karakterini canlandırıyor.

Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin, Sadakatsiz dizisindeki rolü ile gündemde konuşulan isimler arasında yerini aldı. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Emir Tarık Tekin, Kanal D ekranlarında yeni başlayan ve ilk bölümleri ile izleyenler ekrana kilitleyen Sadakatsiz'de Nil'in sevgilisi Selçuk karakterini canlandırıyor. Peki, Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir?

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.

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