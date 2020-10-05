Şevval Sam: Artık evlenmeyi düşünmüyorum!

Şevval Sam, Re Touch Mag’in ekim sayısına konuk olmuş ve bir daha evlenmek istemediğini söylemişti: “Evlilik insanı değilim, evlendiğime pişman da değilim. Hatta çocuğum olduğundan dolayı çok mutluyum. Ama bir kere daha evliliği tecrübe etmek istemem.”

Sanatçı önceki gün Cihangir’de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Şam, evlilikle ilgili açıklamaları hakkında “Evet, evlenmeyi artık düşünmüyorum. 23 yıl önce oğlumu doğurdum... Evlilikle ilgili deneyimim çok iyi olsaydı, devam ederdi. O yüzden hikayemde ve hayat yazgımda evlilik yok” dedi.

TÜKETİME KARŞI İKİNCİ EL KIYAFET GİYİYORUM

Uzun süredir ikinci el kıyafet tercih ettiğini söyleyen Şevval Sam, bu alışkanlığının nedenini ise şöyle açıkladı: “Tüketime karşı bir eylem olarak görüyorum. Ayrıca miladını doldurmamış, ömrünü tüketmemiş giyeceklerin yeniden birinde ruh bulmasını seviyorum.” Sanatçı, röportaj sırasında botoksun kendine yakışmadığını da belirtti: “Botoks bana yakışmıyor, ifademi değiştiriyor, başımı ağrıtıyor, kendime yabancılaşıyorum. Ayrıca kaz ayaklarımı seviyorum.”



46 yaşındaki Şevval Sam, 6 yıl evli kaldığı futbolcu Metin Tekin’le 1999’da boşanmıştı. İkilinin 23 yaşında Tarık Emir Tekin adında bir oğulları var.