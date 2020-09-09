Şevval Şahin'in koronavirüse yakalanan sevgilisi Yiğit Marcus Aral misafir ağırladı!

'Miss Turkey 2018' güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, pandemi sürecinin büyük kısmını Miami'de geçirdi. Türkiye'ye döner dönmez Ege'yi dolaşan ikili, partiden partiye koştu.

KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki lüks villasında kalabalık bir yaş günü partisi organize etti. Partiden birkaç gün sonra kendisi de dahil birçok sosyetik arkadaşının Covid-19'a yakalandığı iddia edildi.

'TEDBİR AMAÇLI EVDE OZON TEDAVİSİ GÖRÜYORUZ'



Model Şevval Şahin, bir açıklama yaparak corona virüs testinin negatif çıktığını duyurdu. Şahin, “Sağlığımız ile ilgili hiçbir şikayetimiz yok, biz çok iyiyiz. Çevremizdeki çoğu kişinin testi pozitif çıktığı için karantinadayız. Ve tedbir amaçlı evde ozon tedavisi görüyoruz. İkinci testi de birkaç gün sonra yapacağız. Her şey o zaman netleşecek. Parti ile bu durumun ilgisi olup olmadığını anlamak çok zor. Bu yüzden bu konuda kimse net bir bilgi veremiyor" dedi.

Aral, bu olaylardan sonra sevgilisiyle Rumelihisarı'ndaki Boğaz manzaralı lüks karantinaya girdi.

AKILLANMADILAR!

Marcus Aral, geçtiğimiz gün 14 günlük karantina süreçleri dolmamasına rağmen villasında İsveçli dostlarını misafir etti. Birçok defa maskesiz gezen, tüm yaz partiden partiye koşan ve karantinayı tamamlamayan ikili, sosyal medyada büyük tepki çekti.