Şevval Şahin'e eleştiriler yaradı! Takipçi sayısını artırdı

Son dönemde açıklamaları ve pandemiye rağmen düzenlediği ev partileriyle gündeme gelen 2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin, Sorgu Sual programına katıldı. Programda kendisine yöneltilen, "İstiklal Marşı'nı biliyor musunuz?", "Atatürk’ün herhangi bir sözünü biliyor musunuz?" ve "Türkiye’de kaç coğrafi bölge var?" sorularına cevap veremeyen Şahin, zor anlar yaşadı. Bir ara stüdyodan ayrılan model, daha sonra sakinleşerek geri döndü. Şahin'ın bu sorulara yanıt verememesi sosyal medyada gündem oldu.

Çıkan haberlerin ardından Şevval Şahin, "İstiklal Marşı'nı okusaydım örnek Türk kadını mı olacaktım? Tavırlardan dolayı rahatsız oldum, okuyamadım. Ben o anların yayınlanmayacağı konusunda söz almıştım fakat yayınladılar, onlara dava açıyorum. Beni bilen biliyor. 6 yaşından beri İngiltere'de büyüdüm. Bütün eğitimimi İngilizce aldım, bazı konuları bilmemem normal. Bu beni daha az mı Türk mü yapıyor? Sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

Yaşananlardan sonra pek çok ünlü isim Şahin'e destek verdi. Twitter’da da uzun süre gündem olan 21 yaşındaki modelin 90 bin olan instagram takipçi sayısı, bu olay sonrası 200 bini geçti.