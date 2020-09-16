Şevval Şahin'den tepki çeken savunma: Sadece 10 kişi pozitif çıktı!

Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral önceki gün Bebek’teydi. Muhabirlerin sorularına yanıt veren Şahin, verdikleri partiden sonra 10 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını dile getirdi. Miss Turkey 2018 Güzeli Şahin eleştirilere “Abartıldığı kadar vaka yok” diyerek yanıt verdi.

Şahin, "İki kere negatif çıktım. Erkek arkadaşım pozitif çıktı o da şu an atlattı. Gerçekten abartıldığı kadar vaka yok. Toplam 10 kişi pozitif çıktı. Şu an herkes negatif." ifadelerini kullandı.



"SOSYAL MESAFELİ BİR PARTİYDİ"

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında parti vermedik. Evin dışındaki açık alanda birkaç kız arkadaşımla yemek yedik. Sosyal mesafeli bir partiydi. Hatta çoğu arkadaşım korkudan maske taktı" dedi.

"O partide koronavirüsün yayıldığını hiç kimse ispatlayamaz. Şu an hepimizin sağlığı yerinde ve tedbirliyiz. Bizim için de zor bir süreçti. 12-13 gün karantinada kaldım.”