Şevval Şahin ve Yiğit Marcus Aral'dan Demet Akalın'a yanıt: Kendi denklerine sataşsın!

Türkiye güzeli Şevval Şahin ve sevgilisi Yiğit Marcus Aral, önceki gün Cihangir’de objektiflere yansıdı. Her açıklamalarıyla olay yaratan ikili bu defa da Demet Akalın hakkında söyledikleri ile gündeme geldi.

"KENDİ DENKLERİNE SATAŞSIN"

Şevval Şahin, Demet Akalın’ın sosyal medya sayfasında Şevval Şahin’i cahillikle suçlaması hatırlatılması üzerine, Akalın’ı tanımadığını söyledi. Yiğit Marcus Aral ise konu üzerine Demet Akalın’a kavgada bile söylenmeyecek sözler sarf etti.

Aral, “Annesi yaşında zaten. Biraz ayıp oluyor Şevval onun kızı yaşında, biraz kendi denklerine sataşsın” dedi. Demet Akalın’ın bu sözlere nasıl tepki vereceği ise merak konusu oldu.