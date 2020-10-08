Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral kimdir? Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında?

2018 Miss Turkey birincisi Şevval Şahin mankenlik yapmaktadır. Şu an bir videoda kullandığı yabancı kelimeler ile gündemde olan genç manken, geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınını önemsemeksizin düzenlediği parti ile akıllardaydı. Şevval Şahin'in sevgilisi Yiğit Marcus Aral ise Survivor yarışmasına katılmıştı.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur.Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Şevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Türkiye güzeli seçildikten sonra estetikli olduğu belirlenen ve estetikli olması nedeniyle Miss Turkey 2018 birinciliği çok tartışılan Şevval Şahin'in İngiltere'de tanıştığı Pakistanlı Syed Amir-Ali Kirmani Peerzada ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Şu an ise Şevval Şahin bir süredir lüks yaşam tarzıyla bilinen Yiğit Marcus Aral ile birlikte hayat sürüyor.

ŞEVVA ŞAHİN'İN SEVGİLİSİ YİĞİT MARCUS ARAL KİMDİR?

Asıl işi yazılım mühendisliği olan Yiğit Marcus Aral, ABD’de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini ‘’University Of Miami’’de tamamlayan Yiğit Marcus Aral, 2018 sezonunda Survivor’a katılmıştı.

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Survivor öncesi bir pozunu sosyal medyada, "Arkadaşım Yiğit Marcus Aral'a Survivor Türkiye'de iyi şanslar" notuyla paylaşarak Marcus'a destek olmuştu.