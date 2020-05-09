Şevval Şahin hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. 2018 yılında 19 yaşında 20 kişi arasında Türkiye güzeli seçilmişti. Peki, Şevval Şahin kimdir, kaç yaşında? Miss Turkey birincisi Şevval Şahin nereli? Birçok kişinin merakla araştırdığı konu hakkında detayşı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Mankenlik yapan Şevval Şahin, 1999 yılında dünyaya geldi. Türkiye'nin en güzel 20 kızının kaldığı finalde Miss Turkey’de yarışan Şevval Şahin, 2018 sezonunun birincisi oldu.

Eski hali ve şimdiki hali arasında epey fark bulunan Şevval Şahin, takipçiler tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı. Miss Turkey 2018 birincisi olduktan sonra estetik tartışmalarıyla gündeme gelen Şevval Şahin, Miss World'de Türkiye'yi temsil etti ancak ilk 30’a giremedi.