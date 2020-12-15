15 Aralık 2020 Salı 11:25 | Son Güncelleme:
Şevval Şahin dövme yaptırdı
Açıklamaları ve yaptığı paylaşımlarla sık sık eleştiri oklarının hedefi olan Şevval Şahin, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. Başak burcu dövmesi yaptıran ünlü güzel o anları Instagram hesabından takipçileri ile paylaştı.
Estetikli hali ile Türkiye güzeli seçildiği için hakkında sert yorumlar yapılan Şevval Şahin, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali tatiline devam eden Şevval Şahin, geçtiğimiz gün yeni bir dövme yaptırdı.
BAŞAK BURCU SİMGESİNİ DÖVME YAPTIRDI
Koronavirüsü hiçe sayarak partiler veren Şevval Şahin, parmağına başak burcunun simgesini kazıttırdı. Şahin, yaptığı yeni dövmeyi Instagram'dan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.
2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in dövmeli paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görürken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.