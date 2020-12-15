Şevval Şahin dövme yaptırdı

Estetikli hali ile Türkiye güzeli seçildiği için hakkında sert yorumlar yapılan Şevval Şahin, Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile Bali tatiline devam eden Şevval Şahin, geçtiğimiz gün yeni bir dövme yaptırdı.

BAŞAK BURCU SİMGESİNİ DÖVME YAPTIRDI

Koronavirüsü hiçe sayarak partiler veren Şevval Şahin, parmağına başak burcunun simgesini kazıttırdı. Şahin, yaptığı yeni dövmeyi Instagram'dan paylaşarak takipçilerinin beğenisine sundu.

2018 Türkiye güzeli Şevval Şahin'in dövmeli paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görürken beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.