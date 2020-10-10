Şevval Şahin alay konusu olmuştu: Cool görünmek için İngilizce konuşmadım!

Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda yemek rutinini anlatırken araya İngilizce kelimeler sıkıştıran Şevval Şahin’in konuşması sosyal medyada alay konusu oldu. Gelen eleştiriler nedeniyle Instagram hesabında bir video yayınlanan ünlü model İngilizce şu açıklamayı yaptı:

“Önceki gün yayınlanan videodaki Türkçem yüzünden linç yiyorum. Videonun başında söylüyorum, 6 yaşımdan sonra İngiltere’de büyüdüm. 18’ime kadar Türk arkadaşım yoktu. İngilizce ana dilim. Kendimi çok daha iyi ifade ediyorum. Cool (havalı) görünmek için İngilizce konuşmadım.”

İŞTE O AÇIKLAMA

Şevval Şahin, yemek rutinini şöyle anlamıştı: “Buradan çıkınca lunch’a (öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra binge eating (tıkınma) modum oluyor. Chill (keyif) yaparken ice cream (dondurma) yerim.

