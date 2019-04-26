Sevim Emre, Gökhan Gencebay'ın son durumunu açıkladı, kavga anını anlattı...

Sevim Emre, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı ve şunları söyledi; "Bir trafik magandası! Kız arkadaşı kullanıyormuş arabayı. Taksici, kıza ağır bir küfür etmiş sonra kız arabadan inmiş "Utanmıyor musun, babam yaşında adamsın böyle hakaret ediyorsun, terbiyesizlik yapma" demiş. Taksici de "İndiririm seni şimdi aşağıya o...." demiş. Adam sabıkalı zaten, kız koşunca Gökhan arabadan inmiş, adam da Gökhan'a bıçağı saplamış, tam kaçarken polis gelmiş" dedi.

Gökhan Gencebay'ın olayı ucuz atlattığını söyleyen Sevim Emre "Karnına 3 dikiş atıldı. Yarası derin değil. Şükürler olsun, çok önemli bir şeyi yok. Allah herkesi korusun." diyerek sözlerini tamamladı. (Magazinburada)







NE OLMUŞTU?

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay, Beşiktaş'ta trafikte yol verme meselesinden çıkan tartışma sırasında taksici tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Gayrettepe Mahallesi Yıldız Posta Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafikte seyir halinde olan 34 TJJ 36 plakalı taksinin sürücüsü Doğan Erdoğan ile Sedahan Özmen yol verme tartışmasına başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sedahan Özmen'in erkek arkadaşı Gökhan Murat Emre Gencebay, ikiliyi sakinleştirmek için araya girdi. Bu sırada taksici Erdoğan, Gencebay'ı bıçakla yaraladı. Gencebay olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Gencebay'ın sağlık durumun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Taksici ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Taksici Erdoğan'ın Beşiktaş Polis Merkezi Amriliği'nde işlemleri devam ediyor.