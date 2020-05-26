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  3. Sevilen şarkıcının fenomen isyanı
26 Mayıs 2020 Salı 09:21 | Son Güncelleme:

Sevilen şarkıcının fenomen isyanı

Sevilen şarkıcının fenomen isyanı

Şarkıcı Buray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgın günlerinde insanların yoğun olarak internet üzerinden etkileşime geçmesini fırsata çeviren isimlere seslendi.

Aralarında ünlülerin de bulunduğu çok sayıda isim pandemi günlerinde sosyal medya kullanımı konusuna ağırlık verdi. Yapılan canlı yayınlar üzerinden kendilerini takipçilerine gösteren ünlü isimlerden bazıları bu konuda başarılı da oldu.

Şarkıcı Buray da salgınla birlikte bir anda artan fenomenlere göndermede bulundu. Pek çok isimden farklı olarak sadece kendisini göstermek adına bu tarz sosyal medya konularına girenler konusunda takipçilerini uyaran Buray şunları söyledi:

“Corona sürecinde Türkiye’de ‘Fenomen’ patlaması yaşandı sanırım… Herkes kanal açıyor, takipçi kasıyor, hem de birçoğunun topluma verecekleri ellerinde hiçbir şey yok! (Boş boş muhabbet)”

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