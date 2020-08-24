Sevgilisinin Şevval Şahin'e Boğaz'da köşk kiraladığı konuşuluyordu... İşin aslı bambaşka çıktı!

Tarihi yapının bahçesinde pozlar veren Şevval Şahin takipçilerinin “Gerçekten orada mı yaşıyorsunuz?” şeklindeki meraklı soruları karşısında sessiz kalıyordu. Meğer çift, köşkte sadece misafirmiş. Hâlâ içinde oturan gerçek ev sahipleri ise Yiğit Marcus Aral’ın dostu bir çiftmiş.

Yaşadığı Amerika-Miami’de yazılım mühendisliği yapan Yiğit Marcus, İstanbul’a geldiği zamanlarda arkadaşına ait bu köşkte tatil yapıyormuş. (Posta)