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  3. Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin'den açıklama: Tekrar test yaptıracağım!
05 Eylül 2020 Cumartesi 14:56 | Son Güncelleme:

Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin'den açıklama: Tekrar test yaptıracağım!

Sevgilisi koronavirüse yakalanan Şevval Şahin'den açıklama: Tekrar test yaptıracağım!

2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin'in bir süredir aşk yaşadığı Yiğit Marcus Aral koronavirüse yakalandı. Şahin konuyla ilgili olarak, "Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı" dedi.

Yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz hafta sevgilisi Şevval Şahin için kesenin ağzını açtı. Sevgilisi Şahin'in çok beğendiği Rumelihisarı'ndaki bir yalıyı aylık 120 bin lira bedelle kiralayan Yiğit Marcus Aral önceki akşam lüks yalısında aralarında Şeyma Subaşı ve Murat Dalkılıç gibi pek çok ünlü ismin katıldığı bir parti verdi.

Takvim'in haberine göre; Türkiye güzeli Şevval Şahin ile sevgilisi Yiğit Marcus Aral, maske takmadı. Partinin ardından Şahin'in sevgilisi Corona'ya yakalandı. Onlarla birlikte eğlenen ünlü arkadaşlarını da panik sardı.

ŞEVVAL ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Şevval Şahin 2. Sayfa programına konuştu ve şunları dile getirdi: “Çevremdeki insanların çoğunun test sonucu pozitif çıktı. Benim ise negatif. Birkaç gün sonra tekrar test yaptıracağım. Evdeyim, kendimi hiç hasta gibi hissetmiyorum.”

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