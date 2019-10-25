Sevgili Geçmiş oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları arasında kimler var?

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları ve konusu araştırılıyor. Sevgili Geçmiş oyuncuları arasında kimler var? Star TV’de artık cuma akşamları Sevgili Geçmiş de dizisi ekrana gelecek. Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Sevda Erginci, Emre Kınay gibi isimler bulunuyor. Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk yer alıyor.

ECE USLU- CAHİDE ESEN KARALAR

Cahide’nin mutlu hayatı bir anda kocasının ölümüyle yıkılır. Bunlar olduğu sırada biri 3, diğeri 2 yaşında, sonuncusu ise henüz 6 aylık üç kızı vardır. 24 yıl ceza alır. Onun hayatı bitmiştir, çocuklarının yetimhaneye verilmesini kabul eder, cezaevinde büyümelerini istemez.

EMRE KINAY- CEMAL KARALAR

Çilem, İpek ve Deren’in amcasıdır. Sistemlidir, kuralcıdır. Oyun kurmayı iyi becerir. İsteklerinin yapılmasını ister. Gücü kullanmayı, insanları yönetmeyi, manipüle etmeyi iyi bilir.

SEVDA ERGİNCİ- İPEK GENCER

Üç kız kardeşin ortancası olan İpek, Güneşli Bahçe’ye evlatlık verilmiştir, fakat bunu o gizemli mektubu alıncaya kadar bilmemektedir. Tekin Malik’in hayatlarına girmesiyle ailesi bütün mal varlıklarını kaybederler. Üniversiteyi bitirince Tekin Malik’in yanında çalışmaya başlar ve kısa süre sonra da aralarındaki yaş farkına rağmen sevgili olurlar.

SEÇKİN ÖZDEMİR- SİNAN MALİK

Açık sözlüdür. Paradan nefret eder. Herhangi bir yerde herhangi bir şekilde, kendisinden güçsüz bir insanı ezmeye çalışan bir zorbaya rastlarsa dayanamaz. Muhakkak karşı çıkar ve eziyet gören kişiyi zorbanın elinden kurtarmaya girişir. Bunun için ne gerekiyorsa göze alır.

Bağlanmayı sevmez, yalnızlık onun için vazgeçilmezdir. En büyük tutkusu denizdir.

MELİS SEZEN- DEREN KUTLU

Deren, çok akıllı, disiplinli ve çalışkandır. Zengin bir ailede üst sınıf alışkanlıklarıyla büyüdüğünden, modern, kültürlü, nazik biridir. Tıp fakültesinden çok iyi dereceyle mezun olmuştur.

Güzeldir, bakımlıdır ama kendisini göstermesini pek bilmez. Hiç aşık olmamıştır. Ta ki Kenan ile tanışana kadar. Karşılaştıkları andan itibaren birbirinden etkilenirler.

BURAK YAMANTÜRK-KENAN SOYKAN

Güneşli Bahçe’nin bıçkın delikanlısı Kenan, gayri meşru işlere bulaşmak zorunda kalır. Zamanla kendi ayakları üzerinde durmayı başarır ama yine bildiği, öğrendiği yollarla. Artık alacak tahsilatı, çek senet işleri yapan biridir.Sert görünümünün ardında, nüktedan biri yatar. Başından birçok aşk macerası geçmiştir ama birine bağlanmak ona göre değildir. Ta ki Deren’le tanışana kadar. Kendisinden oldukça farklı bu şehirli kadına âşık olur.

ÖZGE ÖZACAR- AZRA YILMAZ

Üç kız kardeşin kız kardeş olmayanıdır Azra...Bir barda şarkı söyleyerek para kazanır. Bir albüm yapmak en büyük tutkusudur. Onu bilenler Azra’yı karşılarına almayı pek tercih etmezler; bilirler ki Azra arızadır. Üç kız kardeşin en küçüğü olan Çilem’le aynı yurtta büyümüştür.

Güneşli Bahçe’ye geldikten sonra ilk karşılaştığı kişi olan Mahir onun dikkatini çeker fakat Mahir’in aslında çocukluğundan bu yana İpek’e aşık olduğunu anlaması çok uzun sürmez.

BURAK ÇELİK-MAHİR DENİZHAN

Mahir kasaba tarafından çok sevilen, saygı duyulan bir adamdır. Adalet duygusu her zaman ön plandadır. İnsanlar için iyilik yapmak, onlara yardım etmek onun için özel bir durum değil olağandır. Diğer insanlarla yakın bir ilişkisi olmasına rağmen yalnızlıktan hoşlanır.

Mahir için dönüm noktası, Azra’nın kasabaya gelmesidir. Sakin, düzenli bir hayat yaşarken hayatı Azra ile tanışmasından itibaren değişir.

ELİFCAN ONGURLAR-ÇİLEM AKAN

Üç kız kardeşin en küçüğü… Azra ile beraber büyümüş ve hep Azra tarafından kollanmıştır. Çilem, göründüğü saf kızın arkasına saklanmayı iyi bilir. Belki bunu planlayarak yapmaz ama böyle yaşamaya alışmıştır. Masum yüzündeki keder de bunu her zaman desteklemiştir.

Yetim olarak büyümesi onun hayattaki en büyük silahıdır; o bir yetimdir ve hayattaki tüm iyi şeyleri o hak etmektedir. Çilem içten içe her zaman buna inanmıştır. Bu yüzden de içinde giderek onu kötülük yapmaya kadar vardıracak büyük bir kıskançlık saklar.