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  3. Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sevgili Geçmiş ne zaman, hangi kanalda?

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Sevgili Geçmiş ne zaman, hangi kanalda?

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir" Sevgili Geçmiş ne zaman, hangi kanalda"

Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Sevgili Geçmiş ne zaman, hangi kanalda başlıyor? Yeni diziler televizyon izleyicileri tarafından yoğun ilgi görüyor. Star TV’de ekrana gelecek olan Sevgili Geçmiş de merak edilen yapımlar arasında bulunuyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Ece Uslu, Sevda Erginci, Emre Kınay gibi isimler bulunuyor.

Sevgili Geçmiş oyuncuları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Sevgili Geçmiş dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir? Star TV’de yayınlanacak olan dizide Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşuyorlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklar. Haberimiz içerisinden konu ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevgili Geçmiş, 25 Ekim Cuma günü saat 20:00’da ekrana gelecek. Dizi Star TV’de yayınlanacak.

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır. Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege'nin güzel kasabası Güneşli Bahçe'den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

SEVGİLİ GEÇMİŞ OYUNCULARI

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk yer alıyor.

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