Sevgili Geçmiş dizisi final yapan Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!

Bir süre öncesine kadar ilişkileri dolu dizgin devam eden çift yakın zamanda evlerini taşıyarak Zekeriyaköy’de gözlerden uzak yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini evliliğe götürmeyi planlayan çift, yeni evlerini de bu doğrultuda dizayn etmiş, birnevi evlilik hazırlığına girişmişti. İlişkileri bu kadar güzel giderken, Sevda Erginci çekimleri İzmir’de olan dizisi ‘Sevgili Geçmiş’ için İzmir’de yaşamaya başladı. Dizi sebebiyle Erginci, sevgilisinden uzak kaldı.

MESAFE AYRILIK GETİRDİ

Araya giren mesafeler çiftin ilişkisinde çatırdamalara yol açtı ve ikili ayrılık kararı aldı. İddialara göre Yılmaz Kunt, Zekeriyaköy'deki evlerinden iki hafta önce eşyalarını toplamış ve dizisi final yapıp İstanbul'a dönen Sevda Erginci, Kunt'a eşyaları teslim ederek vedalaşmış. (Uçankuş)