Sevgili Geçmiş 1. İlk bölüm izleme linki: Sevgili Geçmiş 2. Yeni bölüm fragmanı yayında mı?

Sevgili Geçmiş 2. yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Sevgili Geçmiş 1. ilk bölüm bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Star TV’de ekrana gelen dizide birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşuyorlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakıyorlar.

SEVGİLİ GEÇMİŞ 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Sevgili Geçmiş yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde sizlerle olacak.

İlk bölüm yayınlandıktan sonra haberimizdeki link üzerinden izleyebilirsiniz.

SEVGİLİ GEÇMİŞ İLK BÖLÜM İZLEME LİNKİ

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

Biri müzisyen, diğeri doktor, bir diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeş o geceden sonra Ege’nin güzel kasabası Güneşli Bahçe’den çıkamazlar ve birlikte yaşamaya mecbur kalırlar. Bir kriz durumunda oluşan bu mecburiyet hali zamanla yerini kardeşliği, arkadaşlığı ve dayanışmayı keşfetme macerasına bırakır.

Yapımcılığını Süreç Film, Ali Gündoğdu’nun üstlendiği, oyuncu kadrosunda; Ece Uslu, Emre Kınay, Sevda Erginci, Seçkin Özdemir, Melis Sezen, Burak Yamantürk, Özge Özacar, Burak Çelik, Elifcan Ongurlar ve Melih Selçuk’un yer aldığı “Sevgili Geçmiş” soluk soluğa izlenecek hikayesi ile Star ekranlarında seyirci ile buluşacak.

“Sevgili Geçmiş” in senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor.