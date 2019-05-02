Sevda Demirel'den Ivana Sert'e büyük şok! Sevda Demirel kimdir, kaç yaşında?

Moda tasarımcısı ve televizyon sunucusu olarak tanıdığımız Ivana Sert, yeni single lansmanını önceki akşam Ortaköy'deki bir mekanda yaptı. Ivana Sert, yaklaşık iki ay aradan sonra hummalı bir çalışmanın ardından 'İmalat Hatası'nı sevenleriyle paylaştı. Sert, bugün Kanal D’nin en çok izlenen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programına konuk oldu. Sevda Demirel Ivana Sert'in single çıkarmasını ağır sözlerle eleştirdi. Sevda Demirel'den Ivana Sert'e büyük şok bugün canlı yayında yaşandı. Sevda Demirel 2. sayfaya telefonla bağlandı ve Ivana Sert'in türkçesini, şarkısı eleştirdi. Bunun üzerine tüm izleyiciler Sevda Demirel kimdir, kaç yaşında? sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. Sevda Demirel hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için araştırdık. İşte tüm merak edilenler..

SEVDA DEMİREL'DEN IVANA SERT'E BÜYÜK ŞOK!

Sevda Demirel'den Ivana Sert'e büyük şok bugün Kanal D’nin sevilen gündüz kuşağı programı Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa programının canlı yayınında yaşandı. Ivana Sert'in single çıkarmasını eleştiren Sevda Demirel çok ağır sözler söyledi. Sevda Demirel kendisini tanımadığını belirten Ivana Sert'i topa tuttu. Sevda Demirel ayrıca 'Sevda'nın tokatı' isimli bir şarkı çıkaracağını da açıkladı.

SEVDA DEMİREL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

28 Nisan 1972 senesinde dünyaya gelen Sevda Demirel Almanya’nın Langen şehrinde doğmuş, büyümüştür. Aslen Gaziantepli olan Sevda Demirel lise eğitimini Almanya’da almıştır. İstanbul’a 16 yaşındayken gelen Demirel üniversite eğitimini burada tamamlamıştır.

Sevda Demirel, 21 Eylül 1995 tarihinde Kaan Özdemir ile evlendi. Boşandı. Londra’da yabancı bir sporcuyla evlendi 3 yıl evli kaldıktan sonra da boşanmıştır.

Oyunculuk kariyerine ilk olarak 1995 yılında Bay E filmi ile başlayan Sevda Demirel 2002 yılında Sevda Gibi albümü çıkarmıştır.

Albümleri :

2002 yılında Sevda Gibi

2005 yılında Sus

2008 yılında Uyanma Vakti

Filmleri :

2000 yılında Tutku Suçları

1997 yılında Hiç Bana Sordun mu?

1997 yılında Altın Vuruş

1996 yılında Otostop

1996 yılında Tatlı Kaçıklar

1995 yılında Bay E