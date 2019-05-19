Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,056
  • 6,7695
  • 248.744
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Sevda Demirel yıllar sonra geri dönüyor!

Sevda Demirel yıllar sonra geri dönüyor!

Sevda Demirel yıllar sonra geri dönüyor!

Hande Ataizi'ye attığı tokatla yıllarca konuşulan şarkıcı Sevda Demirel, "Sevda'nın Tokadı" isimli şarkısına single albüm yapmaya hazırlanıyor.

Nişantaşı City's AVM'de köpeği Şila, yönetmen Erkan Nas ve söz yazarı Hakan Verbiç ile birlikte objektiflere takılan Demirel, "Sevda'nın Tokadı" isimli şarkı aradığım bir şarkıydı. Hakan Verbiç benim için yazdı. Önümüzdeki günlerde şarkının klibini çekeceğiz. Bu yüzden toplantı için ortak bir noktada buluştuk" dedi. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Amine Gülşe Mesut Özil'e bakın hangi şarkıyı dinletti
İbrahim Tatlıses üzüntüsünü paylaştı: Hoşçakal oğlum
Yağmur Sarıoğlu'ndan lüks dönüş: Şık değil miyiz?
Halit Ergenç'ten Bergüzar Korel'e övgü dolu sözler!
Mehmet Ali Erbil'in 'Süper Kaynanası' olarak tanınmıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Osmanlı döneminden günümüze uzanan yüzlerce yıllık bir lezzet olan dünyaca ünlü Kilis tava, Ramazan

Osmanlı´dan Günümüze: ’Kilis Tava’

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bilim İnsanları ölü nöronları tekrar aktif hale getirdi

Genelkurmay arşivlerinden özel Atatürk fotoğrafları