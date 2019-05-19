Sevda Demirel yıllar sonra geri dönüyor!

Nişantaşı City's AVM'de köpeği Şila, yönetmen Erkan Nas ve söz yazarı Hakan Verbiç ile birlikte objektiflere takılan Demirel, "Sevda'nın Tokadı" isimli şarkı aradığım bir şarkıydı. Hakan Verbiç benim için yazdı. Önümüzdeki günlerde şarkının klibini çekeceğiz. Bu yüzden toplantı için ortak bir noktada buluştuk" dedi.