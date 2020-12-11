Sevcan Yaşar'dan Sermiyan Midyat'a bir dava daha: Beni dövüp yarı çıplak videomu çekti!

Sermiyan Midyat ve Sevcan Yaşar arasında sular durulmuyor. İki eski sevgili, şiddet iddiasıyla birbirlerinden şikâyetçi olmuştu. Geçtiğimiz günlerde Yaşar’a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı sosyal medyada paylaşıldı. Sermiyan Midyat, bir kadının tehdit ve hakaret içerikli konuşmalarının yer aldığı kaydın çalınan telefonundan sızdırıldığını öne sürdü.

Son olarak Sevcan Yaşar, kendi kaydettiği ses kaydını ve darp edildiğine ilişkin fotoğrafları paylaştı. Oyuncu, Midyat’ın küfürlü sözlerinin duyulduğu kaydı şu notla yayınladı: “Bu ses kaydı, kendimi tuvalete kilitleyip polisi aradıktan sonra, tehlike anında çekilmiştir. 3 saniyeliktir ve legaldir. Bu yüzden ‘telefonum çalındı’ oyunu kurmama gerek yoktur. 4 Mayıs tarihlidir. Kapının kırılma anıdır. Sonrasında telefonumu alıp darp ettiği için devamı yoktur.”

DURUŞMA 15 OCAK'TA

Mayıs ayında yaşanan şiddet olayının ardından Sermiyan Midyat hakkında “Kasten yaralama”, “Zincirleme tehdit” ve “Zincirleme hakaret” suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Hürriyet'in haberine göre; Sevcan Yaşar, duruşmanın 15 Ocak’ta görüleceğini, sonrasında bir dava daha açacağını söyledi:

İÇ ÇAMAŞIRIM VARDI

“İlk şiddet olayında, tokat attıktan sonra yatağın üstüne düştüm. Üzerimde sadece iç çamaşırım vardı. Ben yarı çıplakken videolarımı çektiğini gördüm. ‘Ne yapıyorsun’ dediğimde sildiğini söyledi. Ses kayıtları için de aynı şeyi söylemişti. Neden çekiyor, amacı ne? Tabii ki beni rezil etmek, kötü göstermek. Bu dava sonuçlandıktan sonra, özel görüntülerimi çektiği ve sesimi kaydedip yayınladığı için de suç duyurusunda bulunacağım.”

BENİ KENDİ EVİMDEN ATTI

Sevcan Yaşar, olayın yaşandığı evle ilgili şunları söyledi: “Birlikte kiraladık ama kira kontratı benim üzerimeydi. Eşyalar da benimdi. Beni dışarı atıp o evde 1 ay kaldı.”



EV SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Sevcan Yaşar, mahkemeye sunduğu dosyada yüzünde ve vücudunda oluşan darp izlerinin fotoğraflarına yer verdi. “Kendimi tuvalete kilitledim, o da kapıyı kırıp dövmeye devam etti” diyen Yaşar, olay sırasında hasar gören evin fotoğraflarını da dosyaya ekledi. Yaşar, Sermiyan Midyat’ın da mahkemeye kendisinin darp edildiğine dair fotoğraflar sunduğu hatırlatılınca şöyle dedi: “Olaydan 10 gün önce bana yine saldırmıştı. Kendimi savunmuştum onun yumruklarından. O sırada oluşan tırnak izlerim onlar.”



‘SUNAMADIKLARINIZ BENDE VAR’ DEMİŞTİ

Sermiyan Midyat, şiddet haberlerine Twitter’da şu ifadelerle tepki göstermişti: “Mayıs ayından bu yana tek bir delil, ispat sunmadan, yalnızca bir açıklamanın peşine takılarak tarafıma yapılan yargısız infazlara, yorumlara ve art niyetli haberlere tek bir yanıtım olabilir. Sizin sunamadıklarınız bende var! Ancak ilişkime, kadına ve kendime olan saygım nedeniyle bunları sadece yetkili mercilere sunacağım. Sabretmeniz ve günü geldiğinde bugünkü önyargılarınız nedeniyle özür dileme erdemine de haiz olmanız dileğiyle.”

