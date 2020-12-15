Sevcan Yaşar darp fotoğraflarını ilk kez paylaştı

Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile mahkemeye başvurmuştu. Ünlü çift arasında yaşananlar magazin basınında bomba etkisi yaratırken yeni bir gelişme yaşandı. Sermiyan Midyat, Sevcan Yaşar'ın kendisine küfür ettiği bir ses kaydını sosyal medya hesabından yayınladı. Sermiyan Midyat'ın yaptığı paylaşım adeta deprem etkisi yaratırken Sevcan Yaşar'dan da hamle gecikmedi.

Erkenci Kuş dizi ile dikkatleri üzerine çeken Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat'ın ses kayıtlarını paylaşmasından kısa bir süre sonra darp edildiği anlara ait fotoğrafları paylaştı. Sevcan Yaşar, ses kayıtlarının montaj olduğu iddiasında bulundu. Yaşar, yaptığı açıklamada 'İşlediği suçu Instagram'ından paylaşması iyi olmuş. 21 Nisan tarihli mail ss'lerinde belirttiğim gibi beni ilk kez darp ettikten sonra sinir krizine girmem büyük bir sükunetle izinsiz olarak kaydedilip kendi tokatları silinmiş şekilde bana mail atıldı. Dava konusu 4 mayıstır, o gece tek kelime kavgamız olmamıştır.' ifadelerini kullandı.

İşte Sevcan Yaşar'ın darp edildiği anlara ait olduğu iddiasında bulunduğu o fotoğraf...