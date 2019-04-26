'Sevcan Orhan kimdir? Sevcan Orhan kaç yaşında, nereli?' gibi soruların yanıtları tüm magazin izleyicileri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı programı olan Müge ve Gülşen'le 2.sayfa'ya konuk olan Sevcan Orhan programa katılmasının hemen ardından yeniden gündem konusu oldu. Ünlü türkücünün hayatı, yaşı merak ediliyor. 1982 yılında İstanbul’da doğan Sevcan Orhan aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanıyor. İşte Sevcan Orhan hakkında merak edilenlerin tümü haberimizin içerisinde yer alıyor.

SEVCAN ORHAN KİMDİR? SEVCAN ORHAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1982 yılında İstanbul’da doğdu. Aile kökeni Erzincan ili çayırlı ilçesinin Yeşilyaka (Şebge) köyüne dayanmaktadır. 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.

Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı. Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği

“Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması”nda 3. oldu. 1999 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı” nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve “Ses Eğitimi Bölümü”nü kazandı.

1999 - Yağmur Gözyaşım

2000 - Nenni Bebek

2003 - Bir Türküydü Yaşamak

2008 - Adı Aşk

2011 - Zemheriden Ötesi Bahar

2014 - Düşten Gerçeğe